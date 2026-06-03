Auf Anordnung von Quästor Giuseppe Ferrari führte die Staatspolizei über das verlängerte Wochenende verstärkte Kontrollen im Stadtgebiet von Bozen durch. Unterstützt wurden die lokalen Beamten dabei von einer Kriminalpräventionseinheit aus der Lombardei. <BR \/><BR \/>Der Fokus lag vor allem auf sensiblen Stadtvierteln. Insgesamt wurden innerhalb von zwei Tagen 171 Personen identifiziert und 31 Fahrzeuge kontrolliert. Die Bilanz der Einsätze ist lang.<h3>\r\nBetrunkener Motorradfahrer verletzt Polizisten<\/h3>Am Montagabend wurden Beamte auf der Drususallee Zeugen eines Verkehrsunfalls: Ein Motorradfahrer war mit einem Auto kollidiert und versuchte gerade, seine Maschine wieder aufzurichten. Als die Polizisten helfen wollten, bemerkten sie sofort, dass der Mann stark alkoholisiert zu sein schien.<BR \/><BR \/>Der Biker verweigerte jedoch sowohl die Fahrt ins Krankenhaus als auch den Alkohltest. Stattdessen ging er auf die Ordnungshüter los. Erst nach erbittertem Widerstand konnte er überwältigt werden. Bei dem Mann handelt es sich um einen 28-jährigen ecuadorianischen Staatsbürger mit Wohnsitz in der Lombardei. Er wurde wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Amtsträger festgenommen. Die betroffenen Polizisten erlitten leichte Verletzungen mit einer Genesungszeit von bis zu fünf Tagen.<h3>Aggressiver Ladendieb und europaweit Gesuchter gefasst<\/h3>Am Dienstagnachmittag wurde die Staatspolizei in ein Bozner Einkaufszentrum gerufen. Ein 24-jähriger marokkanischer Staatsbürger, der bereits vorbestraft ist und den Asylstatus besitzt, hatte in einem Sportgeschäft Ware gestohlen. Als ihn ein Sicherheitsmann aufhalten wollte, ging der junge Mann auf diesen los. Die herbeigeeilte Polizei nahm den Täter wegen schweren Raubes fest und lieferte ihn ins Gefängnis ein. Die Beute aus seinem Rucksack wurde den Ladenbesitzern zurückgegeben.<BR \/><BR \/>Nur wenige Stunden später klickten in einem Hotel die Handschellen: Bei einer Routinekontrolle stießen die Beamten auf einen 38-jährigen Slowaken. Gegen ihn lag ein europäischer Haftbefehl der slowakischen Behörden wegen Veruntreuung vor. Er wurde umgehend in das Bozner Gefängnis überstellt. Zwei weitere Personen wurden zudem wegen versuchten Ladendiebstahls auf freiem Fuß angezeigt.<h3>\r\nKrimineller nach Albanien abgeschoben<\/h3>Auch in Meran waren die Beamten erfolgreich: Dort kontrollierten sie einen 35-jährigen albanischen Staatsbürger, der wegen Drogenhandels vorbestraft ist. Da sich herausstellte, dass der Mann sich illegal in Italien aufhielt, erließ der Quästor das Dekret zu seiner sofortigen Ausweisung. Der Albaner wurde von den Beamten direkt zum Flughafen Mailand-Malpensa eskortiert und in ein Flugzeug Richtung Heimat gesetzt.