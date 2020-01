Feucht-fröhliches Wochenende: 4 weitere Führerscheine eingezogen

In Anwesenheit des Polizeiarztes führten die Beamten der Staatspolizei am Samstagabend in und um Brixen mehrere Kontrollen durch, um eventuelle Alkohol- oder Drogensünder aus dem Verkehr zu ziehen.





Dabei mussten 3 Personen wegen Trunkenheit am Steuer ihren Führerschein abgeben.Bei einem jungen Autofahrer wurde außerdem ein Drogentest durch den Arzt vorgenommen. Nach dem positiven Ergebnis auf Cannabis war auch er seine Fahrerlaubnis los.Die Kontrollen werden auch an den kommenden Wochenenden weitergeführt werden.

liz