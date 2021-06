Feuer-Adler außer Kontrolle: Hubschrauber löscht am Fennberg

Ein Windstoß hat am Herz-Jesu-Sonntag die Feuer-Behältnisse umgestoßen, die einen flammenden Adler in die Felswände am Fennberg zeichnen sollten. Seither brennt es im Wald oberhalb von Penon: Die Feuerwehrmänner und ein Hubschrauber sind am Montagmorgen noch immer im Einsatz.