Feuer am Penzlhof: Bewohner vom Balkon gerettet

Foto: © FF Lengstein

Der Brand war ersten Informationen zufolge in einem Raum im Erdgeschoss ausgebrochen: Der Rauch hatte sich bald im gesamten Haus ausgebreitet und machte es den Besitzern, die sich im oberen Stock aufhielten, unmöglich, ins Freie zu gelangen.Sie retteten sich auf einen Balkon, bis kurz nach 21 Uhr die Feuerwehren von Lengstein und Barbian eintrafen und die beiden in Sicherheit bringen konnten.Sanitäter des Weißen Kreuzes Ritten versorgten die beiden und brachten sie ins Bozner Krankenhaus.Mit schwerem Atemschutz gelang es den Wehrleuten, das Feuer bis zum späten Abend unter Kontrolle zu bringen.Wie groß die Schäden am Gebäude sind, ist vorerst unklar. Die Carabinieri ermitteln.