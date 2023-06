Seit Jahrzehnten ist das 1898 erbaute ehemalige Hotel „Bellavista/Schönblick“ am Virgl oberhalb von Bozen geschlossen, die Eingänge sind zugemauert. Doch das Areal wird regelmäßig aufgesucht – von Obdachlosen, aber auch von Jugendlichen.Ob der Brand, der am Donnerstag um 7 Uhr ausgebrochen ist, von Menschen gemacht ist, ist noch nicht bekannt. Das Holzgebälk des Dachstuhls brennt und das verursacht viel Rauch.Die Freiwillige Feuerwehr von Oberau/Haslach und die Berufsfeuerwehr von Bozen sind im Einsatz. Die Wehrleute müssen das Blechdach abdecken, um zum Feuer vorzudringen. Von innen kommen sie nicht an die Brandstelle heran.Auch die Stadtpolizei und Beamte der Quästur sind vor Ort.