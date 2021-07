Feuer auf der Autobahn: LKW brennt bei Waidbruck

Warum die Fahrerkabine des LKW Feuer gefangen hat, ist noch nicht klar. Der Fahrer konnte sich selbst rechtzeitig in Sicherheit bringen. Er musste allerdings machtlos zusehen, wie sein Laster ein Raub der Flammen wurde.Der LKW war von Bozen in Richtung Klausen unterwegs. Er hatte Papier und Schuhe geladen. „Der Verkehr wird einspurig vorbeigeleitet“, sagt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Klausen, Markus Mitterrutzner. Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.Die Fracht – ersten Informationen zufolge Papier und Schuhe – konnte gerettet werden. Andere Fahrzeuge wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Da der LKW aber auf der Notspur steht, konnten andere Verkehrsteilnehmer die Stelle immer einspurig passieren. Trotzdem meldete die Brennerautobahn bereits um 6.30 Uhr 2 Kilometer Stau auf der Nordspur zwischen Bozen Nord und Klausen.Der Alarm ging bei den Feuerwehren um 5.30 Uhr ein. Kurz nach 6 Uhr war das Feuer bereits unter Kontrolle. Die Aufräumarbeiten werden aber wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen, da die Fracht auf einen Reserve-LKW umgeladen werden muss.Im Einsatz stehen auch die Freiwillige Feuerwehr Kardaun/Karneid und die Berufsfeuerwehr.

kn