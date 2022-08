Feuer auf Insel Lipari vor Sizilien

Eine Lagerhalle, aus der die Feuerwehr 3 Gasflaschen entfernen konnte, bevor sie explodierten, brannte ab. Die Carabinieri leiteten Ermittlungen wegen mutmaßlicher Brandstiftung ein.Lipari gehört zu den Äolischen Inseln, zu der auch die Vulkaninsel Stromboli gehört. Am Mittwoch war es zu einem großen Brand auf der Insel Pantelleria zwischen Sizilien und Tunesien gekommen. In Palermo wütet indes seit Freitag ein Brand in der städtischen Mülldeponie. Die Feuerwehr war in der Nacht auf Samstag in der Anlage im Einsatz, um die Flammen zu löschen.Einwohner mussten ihre Fenster geschlossen halten, weil der Rauch aus der Deponie aufstieg und in ihre Häuser eindrang. Die Funktionsfähigkeit der Müllentsorgungsanlage ist nicht beeinträchtigt.132.256 Waldbrände sind in Italien im Zeitraum zwischen dem 1. August 2021 und dem 31. Juli 2022 verzeichnet worden. Dies entspricht einem Plus von 27 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des vorangegangenen Jahres, teilte das Innenministerium mit. 292.962 Mal musste die Feuerwehr wegen Bränden, oder Explosionen ausrücken. Das sind 36 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2020/21.