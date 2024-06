Feuer im Johanneum – Brandstifter ausgeforscht

In einem überdachten Anbau im Außenbereich des Johanneums waren 2, 3 Matratzen in Brand geraten.In den vergangenen Tagen werteten die Carabinieri das Videomaterial aus und befragten Zeugen. Wie die Ordnungshüter mitteilen, ergaben die Ermittlungen, dass sich 2 junge Männer Zugang zum Gebäude verschafften und das Feuer legten.Einer der beiden konnte identifiziert werden. Es handelt sich um einen Meraner. Er kassierte eine Anzeige. Die Ermittlungen zur Identität seines Komplizen dauern an.