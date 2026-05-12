Gegen 3 Uhr nachts wurde Alarm geschlagen: Die Berufsfeuerwehr Bozen ist gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Gries zu einem Brand im Erdgeschoss eines Kondominiums im Bereich Mailandstraße und Alessandriastraße ausgerückt. Mehrere dort abgestellte Motorräder und Fahrräder waren in Brand geraten. Durch die Brandeinwirkung wurden Teile der außen angebrachten Gebäudeisolierung bis in das dritte Obergeschoss beschädigt.<h3>\r\n83 Personen evakuiert – 7 Personen leicht verletzt<\/h3>Der Brand wurde im Erdgeschoss gelöscht. Anschließend wurden die betroffenen Bereiche kontrolliert. Mehrere verrauchte Wohnungen wurden mit Überdruck belüftet. <BR \/><BR \/>Insgesamt wurden 83 Personen aus den betroffenen Gebäuden zeitweilig evakuiert. Eine männliche Person wurde mit Hilfe einer Drehleiter aus dem sechsten Obergeschoss befreit, da sie ihre Wohnung nicht selbstständig verlassen konnte. Sieben Personen wurden mit leichten Rauchgasvergiftungen in das Krankenhaus gebracht. Die Betreuung der evakuierten Bewohner erfolgte durch das Weiße Kreuz.<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der Lösch- und Belüftungsmaßnahmen wurden die Bewohner unter Begleitung von Feuerwehrkräften wieder in ihre Wohnungen gebracht. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte vor Ort, nach rund zweieinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Vor Ort waren auch Streifen der Quästur Bozen. Die Brandursache ist nicht bekannt.