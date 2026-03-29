Die Flammen zerstörten den bekannten Club in Kehl unweit der französischen Grenze im Ortenaukreis. In die Hip-Hop- und Afro-Musik-Disco kommen auch Gäste aus dem nahen Straßburg zum Feiern. Insgesamt bietet der Club Platz für bis zu 1500 Gäste mit 400 Sitzplätzen. Angrenzende Gebäude waren laut Polizei durch das Feuer nicht in Gefahr.<BR \/><BR \/>Mindestens 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren in den frühen Morgenstunden ausgerückt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Auch Stunden später musste die Feuerwehr löschen. Erst wenn diese Arbeiten beendet sind, könnten die Brandermittler der Kripo in das Gebäude, hieß es. Etliche Zeugen seien befragt worden, um die bisher ungeklärte Brandursache zu ermitteln. Zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden.<BR \/><BR \/>Das Feuer weckt Erinnerungen an das Silvester-Inferno von Crans-Montana, das noch immer die Öffentlichkeit und die Behörden in der Schweiz beschäftigt. Zum Jahreswechsel brach dort in einer Bar ein verheerender Brand aus, 41 Menschen kamen ums Leben und Dutzende wurden verletzt. Funkensprühende Partyfontänen hatten Schaumstoff an der Decke in Brand gesetzt.