Die Freiwilligen Feuerwehren von Klausen, Lajen, Albions und Villanders wurden gegen 14.15 Uhr alarmiert. Das Hybridauto stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand.<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte leiteten umgehend Löschmaßnahmen ein und konnten eine Ausbreitung der Flammen auf das Gebäude verhindern. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1308525_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Aufgrund der besonderen Gefahrenlage bei Hybridfahrzeugen – insbesondere durch die Batterie – wurde mit erhöhter Vorsicht vorgegangen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1308528_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Dank des schnellen Eingreifens konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden.<BR \/><BR \/>Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Erhebungen.