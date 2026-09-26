Die Einsatzkräfte wurden um 23.52 Uhr alarmiert. <BR \/><BR \/>Das Feuer war in einem Massagesalon, der sich im Erdgeschoss eines Wohnhauses befindet, ausgebrochen. <BR \/><BR \/>Eine Mitarbeiterin hatte bereits mit der Löschung begonnen, sich dabei jedoch eine mittelschwere Rauchgasvergiftung zugezogen. Die Frau wurde nach der Erstversorgung ins Meraner Krankenhaus gebracht. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1364826_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Wehrleute bekamen den Brand rasch in den Griff. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Obermais und Meran, der Notarzt, das Weiße Kreuz, Carabinieri, Staatspolizei, Ortspolizei und Berufsfeuerwehr. <BR \/><BR \/>Die Ermittlungen zur Brandursache laufen, Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.