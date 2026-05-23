<BR \/>Laut Carabinieri ereignete sich der Vorfall in den vergangenen Tagen in der Romstraße in Burgstall. Bei der Feuerwehr ging ein Alarm wegen eines Brandes in einem leerstehenden Gebäude ein. Sofort eilten die Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens und brachten die Flammen rasch unter Kontrolle. Das leerstehende Gebäude sei in Vergangenheit bereits durch einen ähnlichen Vorfall beschädigt worden, fügen die Carabinieri hinzu.<BR \/><BR \/>Während der Löscharbeiten soll den Feuerwehrmännern eine Person aufgefallen sein, die sich eilig aus dem Gebäude entfernte und versuchte, die Flucht zu ergreifen. Jedoch erfolglos: Den Einsatzkräften gelang es, den Mann nicht weit vom Brandort entfernt abzufangen und festzuhalten.<BR \/><BR \/>Sofort trafen eine Streife der Meraner Stadtpolizei und Beamte der örtlichen Carabinieri-Station ein, die den Verdächtigen in Gewahrsam nahmen. Es soll sich um einen obdachlosen 27-Jährigen gehandelt haben, der der Polizei bereits bekannt war. <BR \/><BR \/>Wie die Carabinieri berichten, fanden sie bei der Durchsuchung des jungen Mannes ein Feuerzeug. Dieses soll noch warm gewesen sein. Es wird vermutet, dass es kurz zuvor verwendet worden war, um Papierhaufen und die Reste von Holzbalken im verlassenen Gebäude anzuzünden.<BR \/><BR \/>Das Feuerzeug wurde beschlagnahmt, der mutmaßliche Täter auf freiem Fuß wegen Brandstiftung angezeigt. Die Ermittlungen laufen.