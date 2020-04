Ein Feuerball bei Tageslicht über den Alpen, heute kurz nach 15:30 Uhr. Wurde auch von einigen Südtirolern beobachtet. https://t.co/NB7d1Q55HJ — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) April 6, 2020

Bei einem Feuerball handelt es sich um einen Gesteinsbrocken aus dem All, der in der Erdatmosphäre verglüht und aufleuchtet. Dabei ist in manchen Fällen auch ein dumpfes Geräusch oder sogar ein Knall zu hören. In der Fachsprache bezeichnet man solche Gesteinsbrocken als Meteore.Jedenfalls war der Feuerball über Südtirol gut und deutlich zu sehen. Vielleicht haben einige diesen seltenen Moment auch mit einem Foto oder einem Video festgehalten.

stol