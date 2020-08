Feuerwehr befreit unter Ziegelstein eingeklemmte Katze

Das Tier wurde zunächst in einem Regenrohr vermutet. Nach kurzer Suche wurde sie schließlich unter einem Dachziegel gefunden. Glücklicherweise konnte die Katze unverletzt befreit werden.„Katzen haben sieben Leben und Dank unserer Feuerwehrleute sogar einige mehr“, so der Landesfeuerwehrverband. Immer wieder müssen die Feuerwehren zu Katzenrettungen ausrücken. Hier finden Sie einen kleinen Rückblick auf Situationen, in denen die Einsatzkräfte ihren flauschigen Freunden zu Hilfe kamen.

