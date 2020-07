Feuerwehr-Einsatz im hinteren Martelltal

Das Feuer hatte sich auf dem Dach einer Hütte, die in Gemeindebesitz ist, und oft an Feriengäste verpachtet wird, entzündet. Ursache könnte ein Blitzeinschlag gewesen sein. Am Dienstag stand das Gebäude glücklicherweise leer.Zum Brandeinsatz der Alarmstufe 2 rückten gegen 13.30 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren von Martell und Morter aus, die zunächst nachalarmierten Feuerwehren von Latsch und Goldrain konnten allerdings wieder umkehren, da sich der Brand als weit weniger schlimm herausstellte, als zunächst angenommen.Die Wehrleute löschten den Brand und untersuchten das Dach auf Glutnester, um eine Gefahr einer Wiederentfachung einzudämmen.

