Feuerwehr-Großeinsatz bei Brand in Innsbrucker Innenstadt

In der Innsbrucker Innenstadt ist Mittwochnachmittag ein Feuerwehr-Großeinsatz nach dem Brand eines Gebäudes im Gange gewesen. Laut ersten Informationen brach dieser aus bisher unbekannter Ursache in einem Müllraum im Eingangsbereich des Gebäudes in der Kapuzinergasse aus und breitete sich dann aus.