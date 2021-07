Feuerwehr kämpft weiter gegen Flammen auf Sardinien

Seit wenigen Tagen lodern die Flammen im Westteil der Insel. 1500 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, und Tausende Hektar Land verbrannten bislang, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Montag berichtete.Starke Winde trugen demnach zur Ausbreitung der Flammen bei. Es sei „schrecklich“, berichtete eine Frau aus der Gegend der Deutschen Presse-Agentur. In der Luft rieche es überall verbrannt, Feuer und Qualm seien auch vom Strand aus zu sehen – auch von beliebten Touristenorten aus. Eine Betreiberin von Ferienwohnungen in dem Ort Bosa erzählte, die verbrannte Gegend gleiche einer Hölle. Viele Bauernhöfe seien von den Flammen betroffen.Der Agrarverband Coldiretti sprach von einer „Katastrophe“ und erheblichen Schäden für die Landwirtschaft. Weiden, Wälder und in einigen Fällen auch Tiere seien verloren worden, hieß es. In der Nacht zu Montag drückte Italiens Regierungschef Mario Draghi den Menschen auf Sardinien seine Solidarität aus. Viele Politiker in Italien zeigten sich in den sozialen Netzwerken entsetzt von den Bildern aus Sardinien.Im Kampf gegen die Flammen sind auch 5 Löschflugzeuge im Einsatz. Griechenland und Frankreich schickten laut italienischer Zivilschutzbehörde je 2 Flieger, um beim Löschen aus der Luft zu unterstützen. Italien hatte die EU gebeten, Löschflugzeuge zu entsenden, um die schweren Brände unter Kontrolle zu bringen. Das Gebiet rund um Oristan brennt seit mindestens 60 Stunden. Nun gibt der Mistral, ein starker Wind aus nordwestlicher Richtung, Anlass zur Sorge.Der regionale Katastrophenschutz hat eine neue Vorhersage der Brandgefahr für den heutigen Montag, 26. Juli, veröffentlicht. Die Gefahr, die das gesamte Gebiet von Oristano, Montiferru, Planargia und einen Teil des Gebiets von Nuoro betrifft, wird als hoch eingestuft.

ansa/dpa/stol