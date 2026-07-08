Die Freiwillige Feuerwehr Wiesen rückte kurz vor 13 Uhr aus und stellte fest, dass sich das Feuer hinter einer Abdeckung ausgebreitet hatte.<BR \/><BR \/> Umgehend begannen die Feuerwehrleute mit den Löscharbeiten. Dafür entfernten sie zunächst die Abdeckung, um den Brandherd gezielt erreichen und löschen zu können. <BR \/><BR \/>Zur Unterstützung wurde die Feuerwehr Sterzing mit der Drehleiter nachalarmiert. Durch das koordinierte Vorgehen der Einsatzkräfte konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz erfolgreich beendet.