Feuerwehr löscht Waldbrand in Prad

Foto: © FFW Prad

Das Feuer war gegen 21 Uhr in einem Waldgebiet in der Nähe der Industriezone Prad am Stilfserjoch ausgebrochen. Das Feuer griff bereits auf angrenzenden Flächen über, durch den raschen Einsatz der Feuerwehrleute konnte aber eine weitere Ausbreitung des Brandes auf den restlichen Wald verhindert werden.Dabei gestaltete sich der Einsatz durchaus als schwierig: Für das Löschwasser mussten die Einsatzkräfte eine rund 100 Meter lange Zubringerleitung legen.Die Nachlöscharbeiten dauerten noch einige Stunden an. Im Einsatz standen neben der Feuerwehr auch die Behörden.