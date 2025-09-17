Der Mann – ausländischer Herkunft – saß völlig durchnässt und unterkühlt auf einer kleinen Insel im Eisack , offenbar schon seit mehreren Stunden. Die Verständigung mit ihm gestaltete sich schwierig, unklar ist wie er überhaupt ins Wasser gelangte. <BR \/><BR \/> Die Einsatzkräfte reagierten schnell: Mit einem Schlauchboot gelang es, den Mann trotz der starken Strömung zu retten und ihn mit einer Rettungsweste ans Ufer zu bringen. Dort wurde er vom Weißen Kreuz erstversorgt und anschließend ins Bozner Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/> Die Wasserrettung war ebenfalls alarmiert worden, musste aber nicht mehr eingreifen. Auch die Polizei stand im Einsatz.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie Fehler entdeckt? Geben Sie uns gerne Bescheid!<\/a>