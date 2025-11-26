Auch in der Nacht auf den heutigen Mittwoch sei es zu einem Brand gekommen, bei dem die Vermutung sehr naheliegt, dass dieser gelegt wurde: „Ein Holzhaufen hat in den Apfelwiesen zwischen Terlan und Andrian Feuer gefangen“, schildert Zelger. Aufgrund der Witterung könne eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden, auch ein technischer Defekt komme nicht in Frage.<BR \/><BR \/> „In den vergangenen Wochen hat es immer wieder gebrannt – alles deutet darauf hin, dass die Feuer gelegt wurden“, so der Feuerwehrkommandant. Darunter ein Unterstand in den Apfelwiesen sowie eine verlassene Wohnung des italienischen Schienennetzbetreibers (RFI) in Siebeneich.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1237473_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nÜberwachungskamera filmt Brandstifter<\/h3>Überdies sei laut Zelger auch ein Video aufgetaucht, das den Verdacht weiter erhärtet: „Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie mehrere Vermummte den Brand in den Apfelwiesen vor wenigen Wochen entzünden.“ Das Videomaterial wurde den Behörden übermittelt, die Ermittlungen laufen.<h3>\r\nAppell an die Bevölkerung<\/h3>Indes bittet die Feuerwehr die Bevölkerung um Mithilfe: „Haltet die Augen offen, meldet Verdächtiges den Behörden.“ Zudem könnten sich Anrainer in einer bestehenden Bürgerwehr-Gruppe auf WhatsApp informieren und austauschen.