Feuerwehreinsatz am frühen Morgen: Auto auf A22 in Vollbrand

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Auto bereits in Vollbrand. Der Fahrer hatte es glücklicherweise noch rechtzeitig geschafft, sein Fahrzeug in einer Nothaltebucht anzuhalten und sich in Sicherheit zu bringen.Unter Atemschutz konnte der Brand rasch gelöscht werden, am Fahrzeug entstand Totalschaden.Im Einsatz standen neben der Feuerwehr Neumarkt und der Berufsfeuerwehr auch die Straßenpolizei und die Autobahnmeisterei.

