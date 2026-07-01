Gegen 8.30 Uhr wurde Alarm geschlagen: „Überschwemmung im Kindergarten ,La Fiaba' in Bozen“. Die Berufsfeuerwehr rückte umgehend aus und alarmierte auch die Freiwillige Feuerwehr Oberau\/Haslach zur Unterstützung.<BR \/><BR \/>Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine defekte Wasserleitung im Erdgeschoss des Kindergartens leckte und dass das Wasser bis ins erste Untergeschoss vorgedrungen war. „In einigen Räumen stand das Wasser bis zu rund sechs Zentimeter hoch“, heißt es von Seiten der Berufsfeuerwehr.<BR \/><BR \/>Besonders das erste Untergeschoss, wo sich Lagerräume und der Waschraum des Kindergartens befinden, wurde in Mitleidenschaft gezogen: „Dort sind an der Decke Gipspaneele angebracht, die sich mit Wasser vollgesogen haben. Durch das Wasser wurden auch an der Decke angebrachte Elektronik – wie Lampen oder Rauchmelder - beschädigt. In der Folge kam es zu einem Stromausfall.“<h3>\r\nSommerkindergarten kann wie geplant weitergeführt werden<\/h3>Die Einsatzkräfte pumpten das Wasser schließlich ab und entlüfteten die betroffenen Räume. Weitere Gefahr bestehe aufgrund der Überschwemmung nicht, auch könne der Betrieb des Sommerkindergartens ordnungsgemäß fortgeführt werden. Auch musste niemand aus dem Gebäude evakuiert werden.<BR \/><BR \/>Beschädigte Elektronik, Gipspaneele und einige Möbel im ersten Obergeschossen müssen allerdings aufgrund des Wasserschadens ersetzt werden.