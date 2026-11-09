Der erste Einsatzalarm für die Freiwilligen Feuerwehren Meran, Untermais und Gratsch erfolgte bereits um 00.29 Uhr. In der Enrico-Toti-Straße war im Geschäft „Willi Market“ in Brand ausgebraochen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand es bereits in Vollbrand.<BR \/><BR \/>In der Folge wurden weitere Einsatzkräfte alarmiert. Um 00.58 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Obermais aus. Auch die Freiwillige Feuerwehr Labers wurde um 01.34 Uhr und die Feuerwehr Algund um 01.37 Uhr zum Einsatz gerufen.<BR \/><BR \/><BR \/>Trotz des Großbrandes gibt es nach den aktuell vorliegenden Informationen keine Verletzten. Das Geschäft ist laut ersten Informationen völlig ausgebrannt. Die Carabinieri ermitteln die Brandursache.