Der Jahreswechsel gestaltete sich für viele Feuerwehren im Land arbeitsreich: Große Brände waren zum Glück keine dabei, dafür aber viele kleinere Einsätze, landesweit mussten die Freiwilligen Feuerwehren zu 30 Einsätzen ausrücken.<BR \/><BR \/>Dachstuhlbrand in Neumarkt<BR \/><BR \/>Der größte Einsatz betrifft das Unterland, um 23.43 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt zu einem Dachstuhlbrand in einem Wohngebäude gerufen. Auch die Freiwilligen Feuerwehren Tramin, Auer und Montan standen im Einsatz.<h3>\r\nHecke brennt<\/h3>Im Großeinsatz gestanden sind auch die Freiwilligen Feuerwehren im Pustertal, in Gais wurde ein Brand in einem Lager gemeldet. Die Freiwilligen Feuerwehren Gais, Kematen\/Taufers, Bruneck, Uttenheim, St. Georgen und Mühlen wurden alarmiert. Nach wenigen Minuten war der Einsatz beendet, es brannte lediglich eine Hecke.<BR \/>Weiters kam es landesweit zu mehreren Entstehungsbränden, Rauchentwicklungen sowie kleineren technischen Hilfeleistungen, durch den raschen Einsatz der Feuerwehrleute konnten die Brände schnell gelöscht und größere Schäden verhindert werden. <BR \/>Von einigen Freiwilligen Feuerwehren wurden auch Brandschutz- und Bereitschaftsdienste geleistet.