Feuerwehren halten Nacht-Brandwache am Hörtenberg – Weitere Löscharbeiten

Ob erneut ein Löschhubschrauber zur Bekämpfung der Feuer gebraucht wird, wird sich schon bald herausstellen. - Foto: © DLife

Die Feuerwehren haben am Hörtenberg in Bozen in der vergangenen Nacht Brandwache gehalten und dabei einige Glutnester gelöscht.Laut Berufsfeuerwehr müssen nach wie vor einige Löscharbeiten durchgeführt werden, da die wiederkehrenden Glutnester teils nur umständlich erreicht werden können.Demnächst wird eine Entscheidung gefällt, ob der bereits gestern im Einsatz stehende Löschhubschrauber erneut genutzt werden muss.Im Einsatz stehen die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren von Bozen.