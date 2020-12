Feuerwehren weiterhin im Dauereinsatz: Unwetterlage spitzt sich zu

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Starker Schneefall hat seit Samstag zu umgestürzten Bäumen, Ästen auf der Straße, Hangrutschungen, Lawinenabgängen, Verkehrsunfällen und in der Folge zu Straßensperren geführt.Zahlreiche Wehrleute müssen seit Samstag ausrücken, um die Unwetterschäden zu beseitigen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen.Allein in der Nacht auf Sonntag sind die Freiwilligen Feuerwehren und die Berufsfeuerwehr von Bozen zu rund 250 schneebedingten Einsätzen ausgerückt. Zu den Hauptaufgaben zählten dabei Fahrzeugbergungen und Verkehrsunfälle, umgestürzte Bäume, die Beseitigung von Schneelasten sowie die Gerätebeistellung, Überschwemmungen, Murenabgänge und andere Hilfeleistungen.In Bozen gibt es aktuell große Überschwemmungen, wie zum Beispiel am Pfannenstielweg. Landesweit ist es auch zu großen Vermurungen gekommen. In Naturns hat eine Mure ein Haus überschwemmt. In Meran mussten 12 Menschen aus einem Haus evakuiert werden.Insgesamt haben die Feuerwehren des Landes in den letzten 24 Stunden weit über 500 Einsätze abgearbeitet. Noch scheint kein Ende in Sicht.Große Probleme gibt es weiterhin mit der Stromversorgung in Südtirol. Hunderte haushalte sind auch am Sonntagmorgen noch ohne Strom.Seit Samstagabend ist auch die Nordspur der Brennerautobahn A22 ab Sterzing gesperrt. Hier finden Sie einen Überblick der Straßensperren in Südtirol. Die Lawinengefahr ist am heutigen Sonntag auf Stufe 4 von 5. Größere Lawinen sind am Samstag in Schnals und In Ulten auf der Höhe des Zoggler Stausees abgegangen.Ob Regen, oder Schnee – die Niederschläge halten auch am Sonntag in ganz Südtirol an. Während am Samstag besonders die Südtstaulagen Ulten und Passeier, der Brenner und die Dolomiten von den Unwettern betroffen waren, könnten die Niederschläge heute besonders den Osten Südtirols treffen.Die Schneefallgrenze ist auch am Sonntag sehr unterschiedlich und schwankt zwischen 500 und 1500 Meter.Erst in der Nacht auf Montag kann mit einer Beruhigung der Lage gerechnet werden. Dann sollen die Niederschläge nachlassen.Auch der Landesstraßendienst ist seit Samstag im Dauereinsatz. Den ganzen Tag über waren am Samstag 480 Straßenwärter und 220 Fahrzeuge im Einsatz. Südtirol Online durfte am Samstag den Landesstraßendienst bei den Schneeräumungsarbeiten auf der Gampenpassstraße begleiten.

jot