Gegen 22 Uhr soll der Einbrecher in die Halle der Freiwilligen Feuerwehr Montal eingedrungen sein, wie Bürgermeister Martin Ausserdorfer auf „Facebook“ schreibt.<BR \/><BR \/>Laut ihm handle es sich bei dem Einbrecher um einen Mann, der um die 50 Jahre alt ist. „Der Täter wurde von einem engagierten jungen Feuerwehrmann ertappt, ihm gelang jedoch zu Fuß die Flucht“, heißt es weiter in dem Beitrag.<BR \/><BR \/>Einen Rucksack samt Brecheisen ließ er zurück. Die Tat wurde aufgezeichnet, die Carabinieri sind informiert und ermitteln.