Feuerwehrmann bei Einsatz verletzt

Anfangs schien es so, als seien Personen eingeklemmt; entsprechend lautete auch die Alarmmeldung an die Einsatzkräfte. Vor Ort angekommen, stellte sich dann heraus, dass keiner der insgesamt 6 in den Unfall beteiligten Personen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.Im Zuge der Fahrzeugbergung passierte dann aber ein Unfall, der bei einem 20-jährigen Toblacher Feuerwehrmann die Amputation des linken Mittelfingers zur Folge hatte. Der junge Wehrmann wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

