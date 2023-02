Fiat 500 prallt gegen Lkw: Autobahn eine Stunde blockiert

Ein Fiat 500 ist am Dienstagnachmittag kurz vor 14.30 Uhr auf der Südspur der Brennerautobahn bei Vahrn (auf der Höhe der Fillippi-Werkstatt) auf einen Lkw aufgefahren. Der 500er hat sich gedreht, ist gegen die Mittelleitplanke geprallt und mit Totalschaden liegen geblieben.Die Frau am Steuer war nicht eingeklemmt. Sie wurde vom Weißen Kreuz Brixen mit Notarzt erstversorgt und in das Krankenhaus Brixen gefahren. Sie war ansprechbar. Wie schwer ihre Verletzungen sind, ist noch nicht bekannt.Vor Ort waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Vahrn und Brixen, die die Unfallstelle geräumt und bei der Bergung der Verletzten geholfen haben.