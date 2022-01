Figliuolo: „Omikron-Welle flacht ab“

Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, hat Francesco Figliuolo diese Einschätzung über den weiteren Verlauf der Pandemie am Montag am Rande seines Besuches in einem Mailänder Impfzentrum abgegeben.„Einen wesentlichen Beitrag zum Abflachen der Kurve trägt das Fortschreiten der Impfkampagne bei, hier leistet Italien gute Arbeit“, so Figliuolo.Aktuell seien rund 87 Prozent der Bevölkerung in Italien vollständig geimpft, 30.300.000 Personen haben einen Booster erhalten. „Damit konnten wir eine wirksame Barriere gegen die Omikron-Variante errichten“, zeigte sich der General zufrieden.

