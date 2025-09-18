Laut Informationen der Tageszeitung L’Arena ereignete sich der Vorfall bereits im August in der vierten Abteilung der Haftanstalt. Turetta war im März dorthin verlegt worden, nachdem er zuvor einige Zeit in dem sogenannten „geschützten Bereich“ untergebracht gewesen war, der häufig für besonders gefährdete Häftlinge vorgesehen ist. Im selben Gefängnis sitzt übrigens auch Benno Neumair, der eine lebenslange Haftstrafe für den Doppelmord und das Verbergen der Leichen seiner Eltern Laura Perselli und Peter Neumair verbüßt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1214337_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Angreifer, ein 55 Jahre alter Insasse, der eine Strafe wegen Mordes und versuchten Mordes absitzt, habe Turetta mit einem Faustschlag attackiert. Über mögliche Verletzungen des jungen Häftlings oder disziplinarische Maßnahmen gegen den Angreifer ist bislang nichts bekannt.<BR \/><BR \/> Der brutale Femizid an der 22-jährigen Studentin Giulia Cecchettin im November 2023 hatte landesweit Bestürzung ausgelöst. Weil Turetta bis nach Deutschland geflohen war, ging man zunächst noch von einer Entführung aus. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/filippo-turetta-und-der-blutige-geldschein-an-der-tankstelle-in-cortina" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auch in Südtirol wurde das Fluchtauto gesehen.<\/a><BR \/><BR \/>Der Mord an Giulia Cecchettin hatte die Frage nach Gewalt gegen Frauen erneut in den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion gerückt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1214334_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/suche\/Giulia%20Cecchettin" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier finden Sie alle Berichte zum Mord an Giulia Cecchettin.<\/a>