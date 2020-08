Film „Mondwärts“: Premiere im Schloss Trauttmansdorff

Anlässlich des 50. Jahrestages der ersten Landung eines Menschen auf dem Mond präsentierte das Naturmuseum Südtirol vom 20. Juli 2019 bis 19. Juli 2020 die Sonderausstellung „Mondwärts – Pazzi per la Luna“.Im Zuge dieser Ausstellung produzierte das Museum in Zusammenarbeit mit der Filmschule Zelig (Regie und Drehbuch: Julie Iris Hössle), Christoph Mumelter und Alexander Werth vom Landesamt für Film und Medien (Kamera, Schnitt, Licht) sowie Gerhard Martini (Ton) einen gleichnamigen Dokumentarfilm, der am Donnerstag, 27. August um 20.30 Uhr in den Gärten von Schloss Trauttmansdorff im Freien uraufgeführt wird.Nach dem Film findet eine kurze Podiumsdiskussion mit Regisseurin Julie Iris Hössle statt; anschließend können die Anwesenden mit Teleskopen den Mond beobachten.Der Eintritt ist frei. Tickets müssen reserviert werden und sind bis spätestens 20.15 Uhr abzuholen, da diese andernfalls an der Abendkasse vergeben werden. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 50 Personen.Tickets können online oder telefonisch unter 0471 412964 reserviert werden.Hinweis: Die Veranstaltung findet nur bei schönem Wetter statt. Warme Kleidung und Picknickdecken für eine bequeme Sitzgelegenheit sind empfohlen. Einige wenige Sitzgelegenheiten und Liegestühle werden vom Veranstalter bereitgestellt.

