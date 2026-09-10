Bei einer Kontrolle nahe dem Grenzübergang Reschen haben Beamte der Finanzpolizei Schlanders einen deutschen Staatsbürger mit einem Kleintransporter angehalten. Der Mann gab laut Aussendung der Finanzpolizei an, ein Bierfass für den persönlichen Gebrauch zu transportieren. Bei der Kontrolle fanden die Beamten jedoch 15 Fässer mit insgesamt 450 Litern Bier.<BR \/><BR \/>Da die Menge deutlich über der Freimenge für den privaten Gebrauch lag und die erforderlichen Steuerunterlagen fehlten, wurde das Bier beschlagnahmt. Der Fahrer wurde wegen des Verdachts auf Schmuggel angezeigt.<h3>\r\nFünf Boote beschlagnahmt<\/h3>Bei einem weiteren Einsatz kontrollierten die Beamten Motorboote am Reschensee. Dabei stellten sie fest, dass drei Kitesurf-Sportvereinen offenbar nicht genehmigte Verankerungssysteme am Seegrund nutzten.<BR \/> Die fünf Boote und die Verankerungssysteme wurden beschlagnahmt. Zudem wurden Geldstrafen von insgesamt mehr als 10.000 Euro verhängt.