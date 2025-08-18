Die Beamten gingen vor allem gegen Warenfälschungen und betrügerische Handlung bei einer Handelstätigkeit vor. Dabei stießen sie in einem Geschäft im Überetsch auf rund 6.000 gefälschte Souvenirs mit unrechtmäßig verwendetem „Dolomiten UNESCO-Welterbe“-Logo.<BR \/><BR \/> Tatsächlich handelte es sich laut Aussendung der Finanzpolizei um in China hergestellte Tassen, Untersetzer, Tischsets und Taschen mit Dolomiten-Motiven. Die Geschäftsinhaber wurden angezeigt, da dafür unerlaubt die geschützte Bezeichnung „Dolomiten UNESCO-Welterbe“ verwendet wurde.<h3>\r\nInsgesamt 3 Unternehmer angezeigt<\/h3>Gleichzeitig nahmen Beamten der Finanzpolizei ein Souvenirgeschäft im Meraner Stadtzentrum ins Visier: Dort stellten sie mehr als 3.000 Schals und Tücher sicher, die als „Pashminas“ und „100 Prozent Seide“ etikettiert waren – tatsächlich aber aus Polyamid und Polyester bestanden.<BR \/><BR \/> Auch hier erfolgte eine Anzeige wegen der betrügerischen Handlung bei einer Handelstätigkeit. Insgesamt wurden drei Unternehmer wegen Markenfälschung und wegen der betrügerischen Handlung bei einer Handelstätigkeit angezeigt. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>