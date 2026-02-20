Die Beschlagnahme erfolgte im Rahmen verstärkter Kontrollen anlässlich der Olympischen Spiele. Die Ermittler überprüften zunächst ein Geschäft im Zentrum von Bruneck und anschließend ein weiteres Geschäft in Sterzing. Dabei entdeckten sie zahlreiche T-Shirts mit dem Schriftzug „Milano Cortina 2026“, heißt es in einer Aussendung der Finanzpolizei.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1279401_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Eine technische Prüfung, die laut Aussendung von einer von der Stiftung „Mailand-Cortina“ beauftragten Sachverständigenfirma durchgeführt wurde, bestätigte, dass die Produkte nicht offiziell zugelassen waren. Unter anderem wiesen die Kleidungsstücke unzulässige Drucklayouts, nicht konforme Etiketten und fehlende Sicherheits-Hologramme auf.<BR \/><BR \/>Insgesamt wurden 204 T-Shirts beschlagnahmt, zudem sicherten die Beamten die Geschäftsdokumente des Händlers, um die Herkunft der illegalen Ware zu klären. Der Inhaber wurde bei der Staatsanwaltschaft Bozen wegen des Verdachts auf Einfuhr und Handel mit gefälschten Waren angezeigt.