Die Finanzpolizei von Trient hat im Trentino und in der Provinz Monza und Brianza (Lombardei) eine umfangreiche Kontrolle zur Bekämpfung von Zigarettenschmuggel und Produktfälschung durchgeführt. Dabei wurden mehr als 7.200 Kilogramm Roh-Tabak, rund 2.600 lose Zigaretten sowie etwa 2,7 Millionen leere Zigarettenpackungen mit dem gefälschten Logo eines bekannten internationalen Unternehmens beschlagnahmt.<BR \/><BR \/>Der erste Zugriff erfolgte im Rahmen einer Kontrolle auf der Raststätte Paganella Est, entlang der Brennerautobahn. Dort kontrollierten die Beamten einen Sattelzug mit litauischem Kennzeichen, der von einem Staatsangehörigen aus einem außereuropäischen Land gelenkt wurde.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1267536_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Laderaum befanden sich mehrere Paletten mit Kartons, die auf den ersten Blick Socken zu enthalten schienen. Eine genauere Überprüfung ergab jedoch, dass es sich um Kartonverpackungen für Zigarettenschachteln mit einem bekannten Markenzeichen handelte, das sich laut den Ermittlern als professionell gefälscht herausstellte. Die Menge wurde auf über 2,7 Millionen Stück beziffert. Zusätzlich fanden die Beamten mehrere Tonnen unterschiedlicher Verpackungsmaterialien. Die gesamte Ware sowie der Sattelzug wurden beschlagnahmt.<BR \/><BR \/>Auf Anordnung der Gerichtsbehörde von Trient wurden die Ermittlungen ausgeweitet, um den Herkunftsort der Ware zu ermitteln. Diese führten die Finanzpolizei in die Provinz Monza und Brianza, wo in der Folge Observationen in der Nähe einer Lagerhalle durchgeführt wurden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1267539_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach einigen Tagen fiel den Beamten ein weiteres Sattelkraftfahrzeug auf, das ungewöhnliche Fahrmanöver in unmittelbarer Nähe des überwachten Lagers ausgeführt haben soll. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs wurden 20 Paletten Roh-Tabak mit einem Gesamtgewicht von 7.200 Kilogramm sowie etwa 2.600 lose Zigaretten mit dem gefälschten Logo einer bekannten Marke entdeckt. <BR \/><BR \/>Zusätzlich wurden 4.000 Euro Bargeld in der Fahrerkabine sichergestellt. Die Ware, das Fahrzeug und das Bargeld wurden wegen des Verdachts auf Schmuggel beschlagnahmt. Der Fahrer wurde verhaftet.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1267542_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach Angaben der Finanzpolizei hätte die beschlagnahmte Ware beim Verkauf einen Erlös von über neun Millionen Euro erzielt. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass die Zigaretten im Falle eines Vertriebs an Endverbraucher nicht den geltenden Sicherheits- und Qualitätsstandards entsprochen hätten.