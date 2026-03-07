Ziel ist es, die Preise für Verbraucher fair zu halten und Marktmanipulation zu verhindern. Kontrolliert wird, ob Tankstellen und Händler die Preise richtig auszeichnen. Außerdem achten die Ermittler auf die Entwicklung der Marktpreise, um mögliche Absprachen zwischen Unternehmen aufzudecken, heißt es in einer Aussendung der Finanzpolizei.<BR \/><BR \/>Ziel ist es, mögliche Steuer- und Betrugsdelikte aufzudecken. Dabei geht es etwa um den Verkauf von Treibstoffen, für die keine Steuern bezahlt wurden, um falsche Produktklassifizierungen oder um Unregelmäßigkeiten bei der Rückverfolgbarkeit und beim Transport der Produkte.