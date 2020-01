Fingerabdrücke entlarven Einbrecher nach eineinhalb Jahren

Carabinieri individuano e denunciano autore di furto di veicolo a Lagundo (BZ).





In der Nacht auf den 23. August 2018 hatte ein Unbekannter die Eingangstür des Tourismusvereins Algund aufgebrochen, eine 2. Tür im Inneren des Gebäudes schlug er ein.Da der bislang Unbekannte bei seiner Suche kein Geld finden konnte, schnappte er sich die Schlüssel und Fahrzeugpapier eines Autos. Doch auch dieses konnte der verhinderte Dieb nicht finden, weshalb das Auto am nächsten Morgen noch am selben Ort stand, wo es geparkt worden war.Gut eineinhalb Jahre später hat die Datenbank der Ordnungshüter nun die damals gesammelten Fingerabdrücke einem 20-jährigen Afrikaner zuordnen können, der im Burggrafenamt lebt.Er hatte nach dem versuchten Diebstahl weitere Verbrechen begangen, im Zuge derer er geschnappt und in die Datenbank aufgenommen wurde.Da der Rechner ständig die gesammelten Fingerabdrücke mit jenen abgleicht, die noch nicht zugeordnet werden konnten, kam ans Licht, dass der junge Afrikaner auch für den Einbruch in Algund verantwortlich war.Er wurde wegen erschwertem Diebstahl angezeigt.

liz