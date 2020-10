Firma Globus: Spendenaktion für Freiwillige Feuerwehren

Die Firma Globus unterstützt immer wieder wohltätige Zwecke und Organisationen mit Spenden. Nachdem in diesem Jahr viele Feuerwehrfeste nicht stattfinden konnten und somit auch die entsprechenden Einnahmen fehlen, hat die Firma Globus dieses Jahr eine Aktion für die Freiwilligen Feuerwehren in Südtirol gestartet.Dazu wurden in den letzten beiden Wochen bei jedem Einkauf von über 100 Euro jeweils 10 Euro für die Freiwilligen Feuerwehren gespendet. Am gestrigen Donnerstag konnte in Anwesenheit von Frau Margret Oberrauch, Geschäftsführerin der Firma Globus, die stolze Summe von 13.500 Euro an Landesfeuerwehrpräsident Wolfram Gapp übergeben werden.Mit dem Erlös dieser Aktion wird die Haftpflichtversicherung für Veranstaltungen aller 306 Freiwilligen Feuerwehren im Land für das kommende Jahr zum Großteil finanziert. Die Freiwilligen Feuerwehren sagen: „Herzlichen Dank dafür!“

