First-Responder-Gruppe in Aldein ab 10. Jänner aktiv

Im Notfall geht es um Sekunden: Deshalb ist eine schnelle und professionelle Hilfe nötig.





2009 entstand im Weißen Kreuz der Ersthelferdienst der First Responder, damals in Tall, Steinegg und St. Felix.Mittlerweile gibt es 12 solcher Gruppen in Gebieten, in denen im Notfall mindestens 20 Minuten auf den nächststationierten Rettungstransportwagen gewartet werden muss.Beim First-Responder-Dienst gibt es eine enge Zusammenarbeit mit den Freiwilligen Feuerwehren und dem Dienst für Rettungs- und Notfallmedizin des Südtiroler Sanitätsbetriebes.Die 12. Gruppe, jene von Aldein, nimmt am 10. Jänner offiziell ihren Dienst auf.Die 21 Helfer haben ihre spezielle Ausbildung mit Bravour absolviert und abgeschlossen. Auch sind sie bereits ausgerüstet – unter anderem mit einem halbautomatischen Defibrillator, kurz AED.Die Freiwilligen werden im Einzugsgebiet der Freiwilligen Feuerwehr von Aldein im Notfall von der Landesnotrufzentrale alarmiert und können dabei auf die Fahrzeuge der örtlichen Wehr zurückgreifen. Die neue Gruppe gehört zur Sektion Deutschnofen des Landesrettungsvereins Weißes Kreuz.

liz