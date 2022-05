Firstfeier im Seniorenwohnheim: „Wir brauchen gute Pflegestrukturen“

Die Firstfeier im neuen Seniorenwohnheim in Mühlbach stand ganz im Zeichen des Dankes. „Es ist das Fest der Arbeiter“, sagte Christian Klotzner.„Die Arbeiten haben 2020 nach Schulende begonnen, es gab große Abrissarbeiten und die Corona Zeit hat die Bauarbeiten zusätzlich unter Druck gesetzt. Lieferengpässe und fehlendes Material verlangten Flexibilität, da müssen oft schnelle Entscheidungen getroffen werden“, erklärt der Präsident.Bedankt hat sich Präsident Klotzner auch bei den Vertretern des Denkmalamtes für die enge Zusammenarbeit, beim Verein „Hilfe in Not“ für die Unterstützung und bei den Bürgermeistern und der Landesregierung.An der Feier nahmen neben den 4 Bürgermeistern Heinrich Seppi (Mühlbach), Walter Huber (Vintl), Helmut Achmüller (Rodeneck) und Alexander Überbacher (Natz-Schabs) auch Landesrätin Waltraud Deeg teil.„Eine Firstfeier ist immer ein besonderer Meilenstein“, betonte die Landesrätin. „Wir brauchen gute Pflegestrukturen, jeder dritte Südtiroler ist über 60 Jahre“, so Waltraud Deeg.Als Glücksgriff bezeichnete Bürgermeister Walter Huber die professionelle Partnerschaft mit der Stiftung St. Elisabeth und dankte den Terziarschwestern für die zur Verfügungstellung des Klosters.Für geplante Eröffnung in einem Jahr wird noch Personal gesucht; denn für die 68 Pflegebetten, 15 Betten für Senioren aus Natz-Schabs, 11 Betten für Ansässige in Rodeneck, 35 Betten für die Mühlbacher und 19 Betten für die Bürger von Vintl, braucht es rund 70 Mitarbeiter, insbesondere Pflegekräfte. Die Probleme für fehlendes Fachpersonal in der Pflege sind bekannt.„Wir warten dringend auf die Erneuerung des Kollektivvertrages und auf die neue berufsbegleitende Ausbildung, die von der Landesregierung bereits ab Herbst in Aussicht gestellt wurde.“2 Mitarbeiterinnen waren bei der Firstfeier bereits mit dabei. Barbara Seidner, Verwaltungsleiterin und Pflegedienstleiterin Edith Unterfrauner. „Ein Projekt, wie das neue Seniorenwohnheim mitzugestalten und in die Zukunft zu begleiten, erfreut mich und gibt mir große Zuversicht“, sagt Barbara Seidner.Ein symbolisch starkes Zeichen setzte man bei der Firstfeier mit dem Schmücken eines lebenden Baumes, als Sinnbild für menschliches Wachsen und Gedeihen. Pfarrer Hugo Senoner segnete die Baustelle.Firstfeier im Seniorenwohnheim: Das Architektenteam, die 4 Bürgermeister, Landesrätin Waltraud Deeg, Barbara Seidner, Edith Unterfrauner, Paula Bacher und Christian Klotzner.Das Seniorenwohnheim Freyenthurn wird über 68 Wohn- und Pflegeplätzen verfügen. Die Stiftung St. Elisabeth setzt das Projekt in Zusammenarbeit mit den Tertiarschwestern und den 4 Einzugsgemeinden Mühlbach, Rodeneck, Vintl und Natz Schabs um. Die Stiftung hat das Oberflächenrecht für 65 Jahre erhalten und wird auch die Führung des Heimes übernehmen.Die Baukosten für das Großprojekt betragen 15 Mio. Euro zzgl. aller Baunebenkosten. Die Finanzierung erfolgt überwiegend durch die Autonome Provinz Bozen und die 4 Gemeinden. Einen Teil der Kosten übernimmt auch die Stiftung St. Elisabeth.Das Projekt stammt aus der Feder den Teams um Architektin Maruša Zorec, Architekt Ramon Pascolat und Ingenieur Giovanni Valle. Das erste Baulos wurde von Unionbau ausgeführt, für das Hauptbaulos zeichnet die Bietergemeinschaft Unionbau, Mader und Schmidhammer verantwortlich.Mit dem Namen des zukünftigen Seniorenwohnheimes wird Bezug auf den ältesten Teil des Hauses, den Freyenthurn, genommen. „Altes und Neues gut zu vereinen und das Zusammenleben und den Austausch zwischen Senioren und Schülern des Mädchenheimes sollen ermöglicht und gefördert werden“, freuen sich Verwaltungsleiterin Barbara Seidner und Pflegedienstleiterin Edith Unterfrauner.Zentrale Berührungspunkte wird es mehrere geben: das Cafè in der Mitte der Gebäude und gemeinsam genutzte Aufenthaltsbereiche.Zu den 68 Pflegebetten wird es noch weitere Zusatzangebote für Senioren geben, um den Bedarf an Betreuung abzudecken. Es wird einen Mittagstisch geben, zudem bieten wir Familien Entlastung mit Kurzzeit-, Nacht- und Tagespflege an. „Unser Ziel ist es, dass Senioren möglichst lange zu Hause oder in einer Struktur mit betreutem Wohnen leben können“, betont Christian Klotzner.Die Arbeiten am Innenausbau haben bereits begonnen und man hofft, dass die Baustelle Ende des Jahres abgeschlossen sein wird. Im Frühjahr 2023 soll die Tätigkeit aufgenommen werden.