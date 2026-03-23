Zahlreiche Fischereivereine sowie Fischerinnen und Fischer sind dem Aufruf gefolgt und haben viele Kilometer Gewässerufer von angeschwemmtem Müll befreit. <BR \/><BR \/>Im Rahmen des Südtiroler River CleanUp Days wurden insgesamt über 1.000 Kilogramm Abfall gesammelt und fachgerecht entsorgt oder recycelt. <h3>\r\nPlastikflaschen, Reifen, Hausmüll und mehr<\/h3>Darunter befanden sich vor allem Nylonfetzen, Polystyrol, Plastikflaschen und anderer Kunststoffabfall. Aber auch Plastikrohre und andere Baumaterialien, Autoreifen, Felgen, Hausmüll, Bekleidung, Schuhe, Decken, Hundekotsäckchen, Flaschen, Dosen, Windeln, Fahrräder und Batterien waren keine Einzelfunde.<h3>\r\n„Fischerei ist gelebter Naturschutz“<\/h3>Größere Müllansammlungen wurden in der Nähe von Parkplätzen und Straßenausbuchtungen festgestellt, was darauf hindeutet, dass ein Großteil des im Fluss angesammelten Abfalls weiter auf illegale Entsorgung zurückzuführen ist. „Fischerei ist gelebter Naturschutz“, unterstreicht Markus Heiss, Präsident des Fischereiverbandes Südtirol.