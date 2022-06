55-jähriger Fischer stürzt rund 50 Meter in die Tiefe – schwer verletzt

Ein schwerer Unfall hat sich am Freitagvormittag in St. Konstantin in Völs ereignet. Ein 55-jähriger Einheimischer rutschte auf dem Weg zu einem Bach aus und stürzte rund 50 Meter in die Tiefe. Er hat sich dabei schwer verletzt.