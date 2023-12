Fischereiverband: Alex Festi ist der erste Geschäftsführer

Vertretung der Fischereiinteressen

„Es ist mir eine Ehre“

Rund 14.000 Südtiroler besitzen eine gültige Fischereilizenz und gehen in Summe über 45.000-mal pro Jahr zum Fischen an den von insgesamt 113 verschiedenen Fischereibewirtschaftern betreuten Gewässerabschnitten (insgesamt 3.000 Hektar Wasserfläche).Viele dieser passionierten Petri-Jünger sind in Vereinen organisiert, die aufgrund des generationenübergreifenden Charakters der Fischerei wichtige soziale Einrichtungen darstellen. Mit dem über hundertjährigen Bestehen einiger dieser Vereine sind die Fischerei und die Bewirtschaftung der Gewässer zudem eine wesentliche Säule der Südtiroler Kultur und Identität.Der Fischereiverband Südtirol (FVS) nimmt eine zentrale Position in der Vertretung der Fischereiinteressen im Land ein. Derzeit repräsentiert der Verband 135 Vereine, Fischereirechtsinhaber und Bewirtschafter. Als Dachverband setzt sich der FVS nicht nur für die Belange der Fischerei ein, sondern hat auch eine klare Mission im Gewässerschutz. Die Erhaltung und Wiederherstellung der Gewässerlebensräume sind entscheidend, um eine nachhaltige Nutzung der Fischbestände auch für kommende Generationen zu garantieren.Um diesen Herausforderungen bestmöglich gerecht zu werden, verfolgt der FVS seit Jahren das Ziel, hauptberufliche Mitarbeiter einzustellen. Nur die Professionalisierung des Fischereiverbandes kann sicherstellen, angemessen zur Lösung der großen Aufgaben im Bereich der Gewässerlebensräume in Südtirol beitragen zu können. Dank des Engagements von Landesrat Schuler und einer Vereinbarung mit dem Amt für Wildtiermanagement (ehemals Amt für Jagd und Fischerei) ist es dem Verband nun gelungen, wichtige Aufgaben im öffentlichen Interesse zu übernehmen. Um diese professionell umsetzen zu können, hat der Vorstand des FVS in Folge eines mehrstufigen Auswahlverfahrens einstimmig beschlossen, Alex Festi als ersten Geschäftsführer des Fischereiverband Südtirol einzustellen.Alex Festi, Jahrgang 1977 und studierter Naturwissenschaftler, verfügt über eine zwanzigjährige Erfahrung im Bereich Gewässerökologie und ist ein profunder Kenner der Bäche, Flüsse und Seen Südtirols. Zusätzlich ist Herr Festi mit dem „Fischereisystem“ in Südtirol und seinen vielen Akteuren, Vereinen und ehrenamtlichen Mitgliedern bestens vertraut, nicht zuletzt aufgrund seiner zurückliegenden vierjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit im Vorstand des Fischereiverbandes. Der neue Geschäftsführer wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, die allgegenwärtigen Veränderungen in Südtirols Fischerei bestmöglich zu begleiten und die Positionierung des Verbandes als Vorreiter im Gewässerschutz und in der nachhaltigen Fischerei weiter zu festigen.Alex Festi äußerte sich zu seiner Ernennung: „Es ist mir eine Ehre, die Position des Geschäftsführers des Fischereiverband Südtirol übernehmen zu dürfen. Ich freue mich darauf, die Professionalisierung des Verbandes in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern gestalten zu dürfen und hoffe, den Erwartungen gerecht werden zu können. Unser Fokus wird darauf liegen, nachhaltige Fischerei- und Bewirtschaftungs-Praktiken zu fördern, die Interessen unserer Mitglieder zu vertreten und die Position des Verbandes als führende Stimme im Gewässerschutz und in der Fischerei zu stärken.“Der Vorstand des Fischereiverbandes Südtirol ist zuversichtlich, dass Herr Festi die Interessen von Gewässerschutz und Fischerei im Spannungsfeld der steigenden Ansprüche der restlichen Nutzer der aquatischen Umwelt bestmöglich vertreten und in eine erfolgreiche Zukunft führen wird.