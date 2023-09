Fischerprüfung im Herbst nach neuem Fischereigesetz

Bessere Prüfungsergebnisse nach Kurs

In einem schriftlichen und einem mündlichen Teil werden Fragen zur allgemeinen sowie speziellen Fischkunde, zu den Angeltechniken, Verhaltensnormen, der Gesetzgebung und dem Gewässerlebensraum gestellt.Der Fischereiverband Südtirol erinnert alle Interessierte daran, dass man sich ab sofort für die nächsten Fischerprüfungstermine am 2. und 3. Oktober einschreiben kann. Die für die Einschreibung nötigen Unterlagen sind auf der Website des Amtes für Jagd und Fischerei erhältlich .Dort findet sich demnächst auch der in Bezug auf das neue Fischereigesetz aktualisierte Fragenkatalog mit allen Prüfungsfragen, welcher als Vorbereitung für die Fischerprüfung sehr hilfreich ist.Die Zahl der Kandidaten, welche die Prüfung erfolgreich bestanden hat, lag die letzten Jahre ziemlich konstant bei rund 60 Prozent der Teilnehmer - wobei die Erfolgsquote bei jenen Kandidaten, die einen Vorbereitungskurs beim Fischereiverband besuchen, mit rund 80% deutlich höher ist.Deshalb bietet der Fischereiverband Südtirol auch heuer wieder eine Reihe von Online-Vorbereitungskursen in deutscher und italienischer Sprache an. Während des 12-fstündigen Theoriekurses werden den Kursteilnehmern die für die Prüfung wichtigen Themenbereiche anschaulich und praxisorientiert erklärt.