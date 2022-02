Fit für die digitale Welt – KVW bildet neue Senior online Begleiter aus

Die neuen Technologien unterliegen ständigem Wandel und stellen damit viele Menschen vor großen Herausforderungen. Vor allem Senioren sind von der schnellen Entwicklung betroffen. Schwierigkeiten bereiten dabei oft neben dem normalen Umgang mit Smartphone, Tablet oder Laptop auch die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten der Geräte.Die KVW Bildung hat in Zusammenarbeit mit dem Amt für Senioren und Sozialsprengel eine Initiative ins Leben gerufen, bei der Senioren anderen Senioren freiwillig die Möglichkeiten der neuen Technologien näherbringen. Diese Beratungen finden in lockerer Runde statt. Bisher waren 20 Personen im Einsatz.Im Herbst vergangenen Jahres haben dann die KVW Senioren nach Verstärkung für die aktiven Senior online Begleiter gesucht und eine neue Ausbildung gestartet. An insgesamt 11 Terminen haben die 15 interessierten Kursteilnehmerinnen Themen wie Umgang mitSmartphone und Tablet, Sicherheit im Netz, Online Kommunikation und weitere behandelt.Seit Mitte Februar stehen somit an die 40 Personen im ganzen Land zur Verfügung, um Senioren den Einstieg in die digitale Welt zu erleichtern.Interessierte Senioren, die Hilfe beim Umgang mit den digitalen Medien wünschen, können sich an die Mitarbeiter der KVW Bildung in den Bezirken wenden oder an das KVW Seniorenbüro in Bozen.

