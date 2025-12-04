<BR \/>Entstanden sind 15 kunstvoll gestaltete Flaggen, die ab sofort am Anfang des Antholzer Tales wehen. Der Bezirk Pustertal\/Gadertal des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) hat sich dafür entschieden, zwei Patenschaften für die Aktion Flags of Art zu übernehmen. <h3>\r\n„Eine Ehre, Teil dieser Veranstaltung sein zu dürfen“ <\/h3>\r\n„Es ist für unsere Destination eine Ehre, Teil dieser großartigen, traditionsreichen und faszinierenden Sportveranstaltung sein zu dürfen und die Schönheit unserer Gegend sowie die Exzellenz, Gastfreundschaft und Professionalität der Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe einem großen Publikum aufzuzeigen“, sagt HGV-Vizeprädentin Judith Rainer anlässlich der Enthüllung der Fahnen. <h3>\r\nFahnen auch vor dem HGV-Bezirksbüro <\/h3>\r\nDie beiden vom HGV mitunterstützten Fahnen wehen unter anderem vor dem HGV-Bezirksbüro in Bruneck, Europastraße 3. Die ausdrucksstarke Fahne mit den zwei Armen in den Olympiafarben wurde von der Künstlerin Alexa Baldessari entworfen. Die Hände symbolisieren Zusammenhalt und Vielfalt und erinnern daran, durch Einheit und Respekt Großes erreichen zu können. <BR \/><BR \/><BR \/>Die zweite Fahne wurde von der Künstlerin Sophie Lazari gestaltet, welche im Jahre 2022 auch den HGV-Künstlerpreis gewonnen hat. Dargestellt werden vier Sportarten, welche für Südtirol stehen. Das lebensfrohe Motiv erinnert an Tugend, Exzellenz, Respekt und Freundschaft. „Mit dieser Kunstaktion werden der tiefe Sinn und die Werte von OIympia zum Ausdruck gebracht, nämlich ein Fest der Freundschaft und des Friedens zu sein“ unterstreicht HGV-Vizepräsidentin Judith Rainer.