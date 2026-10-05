Der Alarm ging kurz vor sechs Uhr ein. Das Feuer erfasste rund 30 Bungalows – drei komplette Reihen – sowie mehrere Autos. Ein Van brannte vollständig aus. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1368408_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand versehentlich in einem der Bungalows ausgebrochen sein. Die Ermittlungen zur genauen Ursache laufen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1368411_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Löscharbeiten wurden durch Gasflaschen und Fahrzeuge erschwert. Zwischenzeitlich war eine Explosion zu hören. Rund 20 Feuerwehrleute waren mit fünf Fahrzeugen im Einsatz, dazu kamen sechs Rettungsfahrzeuge. Um neun Uhr hatten sie das Feuer unter Kontrolle.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1368414_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mindestens 24 Menschen mussten medizinisch versorgt werden. Sieben von ihnen, darunter drei Kinder einer Schweizer Familie, wurden in die Notaufnahme gebracht. Ein deutscher Tourist erlitt Verbrennungen dritten Grades. Die meisten Verletzten kamen jedoch mit leichteren Kohlenmonoxidvergiftungen davon. <BR \/><BR \/> „Ich wurde von einem gewaltigen Knall geweckt, es fühlte sich an, als wären wir im Krieg“, berichtete ein ausländischer Tourist, der sich zum Zeitpunkt des Brandes auf dem Campingplatz aufhielt.<BR \/><BR \/> Nach ersten Erkenntnissen wurde der Alarm bereits durch die internen Sicherheitssysteme des Campingplatzes ausgelöst, noch bevor die Feuerwehr eintraf.<h3>\r\nDeutsche Feuerwehrleute eilen zu Hilfe<\/h3>Obwohl die Saison bereits weit fortgeschritten ist, hielten sich noch zahlreiche Gäste auf der weitläufigen Anlage auf. Die meisten von ihnen waren ausländische Touristen. Zudem fand am Wochenende in Peschiera del Garda eine Triathlon-Veranstaltung statt.<BR \/><BR \/>Besondere Anerkennung erhielten vier deutsche Feuerwehrleute aus Dietzenbach, die seit Samstag auf dem Campingplatz Urlaub machten. Als sie den Brand bemerkten, griffen sie nach Angaben des Präsidenten des Regionalrats von Venetien, Luca Zaia, sofort ein. Sie halfen bei der Bekämpfung der Flammen, noch bevor die italienischen Feuerwehrkräfte eintrafen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1368417_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zaia dankte den Einsatzkräften und den deutschen Feuerwehrleuten. Deren Eingreifen sei ein Zeichen von „großer Geistesgegenwart, Pflichtbewusstsein und Solidarität“. Den Verletzten und ihren Familien sprach er sein Mitgefühl aus.<BR \/><BR \/>Der 32 Hektar große Campingplatz „Bella Italia“ gehört mit seinen 400 Stellplätzen und 1.300 Mietunterkünften zu den größten am Gardasee. Die Fünf-Sterne-Anlage ist vor allem bei Familien beliebt.